Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona nellanotte tra sabato e domenica, per reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti.

I primi a finire nella rete dei militari sono stati due giovani, denunciati per furto aggravato e possesso abusivo di armi da taglio. I furti sono stati commessi all’interno di due negozi presenti nel centro commerciale Cremona Po e il possesso abusivo di arma è stato contestato ad un cittadino straniero, denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti poiché trovato in possesso di droghe, di un bilancino, denaro di dubbia provenienza oltre che di un pugnale.

Il primo episodio risale al tardo pomeriggio del 7 maggi, quando due giovani sono entrati in un negozio di abbigliamento con uno zaino, destando i sospetti del personale, che li aveva visti nascondersi in un camerino con una serie di vestiti e uscendo senza. All’interno del camerino, c’erano i dispositivi antitaccheggio, che erano stati forzati. I due sono stati quindi fermati, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno perquisito lo zaino, trovandovi all’interno quattro magliette e un paio di bermuda, del valore di quasi 260 euro, rubate nel negozio e altre tre t-shirt, del valore di oltre 45 euro, rubate in un altro negozio presente della galleria commerciale. Nello zainetto sono stati trovati e sequestrati un coltello a serramanico, un martello frangi-vetro e un paio di forbici. Sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.

Poche ore dopo, subito dopo la mezzanotte di domenica, i militari della Sezione Radiomobile di Cremona hanno fermato un’auto che transitava in via Mantova a forte velocità. Hanno identificato il conducente in un cittadino straniero di 32 anni. L’uomo ha mostrato uno stato di agitazione immotivato e un forte nervosismo, non giustificando la sua presenza in quel luogo.

Nell’auto sono stati notati numerosi mozziconi di sigaretta e carta stagnola, cosa che ha insospettito i militari. Alla perquisizione è emerso che l’uomo aveva nel portafoglio due involucri contenenti cocaina, mentre in una tasca del giubbotto c’era un involucro di cellophane e carta stagnola contenente circa 4,5 grammi di amfetamina. E’ seguita una perquisizione domiciliare, da cui sono emersi altri 4 involucri di cocaina, materiale da confezionamento, la somma di 390 euro in banconote di vario taglio, ritenuta frutto dell’attività illecita, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e un pugnale di oltre 40 centimetri, tutto nascosto in vari punti della casa.

I soldi, gli stupefacenti, il materiale da confezionamento, il bilancino e le armi da taglio sono stati sequestrati.

