Antonio Auricchio fa un bilancio positivo della partecipazione del Consorzio Gorgonzola a Cibus 2022 che ha visto il ritorno di showcooking e attività agli stand. “Se escludiamo l’edizione di agosto un po’ limitata a causa delle restrizioni, è stata la mia prima vera partecipazione in qualità di Presidente del Consorzio Gorgonzola a quella che è una tra le più importanti fiere italiane dell’enogastronomia e posso dirmi soddisfatto”.

Allo stand del Consorzio si sono avvicendati i giovani allievi dell’Istituto Alberghiero Ravizza di Novara, coordinati dallo chef Lucio Salvatore, che hanno proposto la loro interpretazione del formaggio Gorgonzola in due momenti di degustazione aperti a tutti (ricette di seguito). “I ragazzi sono stati bravissimi – prosegue Auricchio – hanno portato il loro entusiasmo e la loro creatività proponendo due diverse ricette ogni giorno e servendo centinaia di piatti senza alcun problema. Come Consorzio siamo lieti di aver proseguito la lunga collaborazione con l’Istituto Ravizza offrendo ai ragazzi un contesto internazionale in cui cimentarsi. Sono il futuro della ristorazione ed è giusto dar loro spazio”.

Il Presidente Auricchio ha poi visitato gli stand delle aziende consociate presenti a Parma raccogliendo impressioni e commenti “Per le nostre aziende partecipare ad una fiera in un contesto difficile come quello attuale, è uno sforzo non da poco in termini economici e organizzativi, ma non possiamo abbassare la guardia smettendo di promuovere le nostre eccellenze e l’alta qualità delle DOP italiane”.

Delle difficoltà delle aziende a sostenere i costi energetici ormai alle stelle, Auricchio ha parlato, anche in veste di Presidente AFIDOP (Associazione Formaggi Italiani DOP), dal palco del convegno inaugurale di Cibus 2022 focalizzato sul tema della responsabilità economica e sociale dell’agroalimentare italiano come elemento cardine di un nuovo modello di sviluppo sostenibile: “Ho avuto il piacere di incontrare nuovamente il Ministro Patuanelli che, insieme a De Castro al Parlamento Europeo, sta facendo molto per supportarci anche nella nostra battaglia contro la follia dell’etichetta Nutriscore che penalizzerebbe in maniera ingiustificata i nostri prodotti dando informazioni fuorvianti ai consumatori. Siamo sulla strada giusta, ma si può e si deve fare di più”.

A Cibus il Consorzio Gorgonzola ha ricevuto anche due importanti riconoscimenti per la campagna “Dolce o piccante si dice: Gorgonzola Dop. E hai detto gusto” nell’ambito della 14esima edizione dei Tespi Awards 2022, i premi alle migliori attività di marketing e comunicazione assegnati da buyer e operatori del settore: “Miglior campagna new media Consorzi” e “Miglior campagna di comunicazione per la valorizzazione del prodotto tipico Consorzi”.

