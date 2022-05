Un operaio è rimasto infortunato durante lavori di ristrutturazione in uno stabile di via Marmolada. L’uomo, un italiano di 62 anni, S.S., stava lavorando per un impresa cremonese, al terzo piano dell’immobile quando il solaio ha ceduto sotto di lui. Apparentemente non aveva lesioni gravi, ma essendo caduto di due piani – oltre al primo solaio ha ceduto anche il secondo – è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona e da qui, per ulteriori accertamenti, trasferito agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e carabinieri del Radiomobile.

