La Lega Serie B, con il suo presidente Mauro Balata, ha premiato allo Zini la Cremonese davanti ad un grande pubblico grigiorosso per la promozione in Serie A ottenuta venerdì scorso al Sinigaglia di Como.

Lo staff tecnico, i giocatori, mister Pecchia ed il Cavaliere Arvedi hanno sfilato sul tappeto rosso fino al centro del campo dove poi è stato consegnata la coppa.

Il capitano Ciofani è stato l’ultimo ad entrare in campo ed ha alzato al cielo il trofeo che significa ritorno nella massima serie a distanza di 26 anni dall’ultima volta ed al Cavaliere Arvedi è stata consegnata la maglia della Serie A.

Ciofani ha ringraziato soprattutto i tifosi: “Anche in città i tifosi ci hanno dato tanti fiducia e non l’abbiamo messo in campo. Il resto è storia”.

L’evento è stato presentato e condotto dalla giornalista Eleonora Busi di Cremona 1 ed è stato trasmesso in diretta dalla nostra televisione sul canale 19 del digitale terrestre.

Ad accompagnare la celebrazione, la musica e la voce di Andrea e Michele di Radio Deejay, tifosi grigiorossi.

