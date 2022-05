Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’infermiere per ricordare l’importanza di una professione fondamentale, ma in grande difficoltà. Molte le rivendicazioni, dal trattamento economico alla carenza di assunzioni. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’Ordine degli infermieri di Cremona.

Il servizio di Giovanni Palisto

