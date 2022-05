A quasi due settimane dall’assemblea dei sindaci del distretto sanitario cremonese e dell’Asst (leggi qui:“Nuovo ospedale, esami di sera, Dea di 2° livello: incontro con i sindaci) il direttore generale Giuseppe Rossi annuncia il via libera da Regione Lombardia per il rafforzamento dell’ospedale di Cremona con i nuovi reparti di neuroradiologia, chirurgia toracica e chirurgia vascolare. All’Oglio Po invece torna la rianimazione.

Tutto ciò è funzionale alla creazione di un Dea (dipartimento di emergenza e accettazione) di secondo livello, che servirebbe un bacino sovraprovinciale.

Rossi spiega anche perchè è così difficile reclutare nuovi medici soprattutto in alcune specialità, come anestesia o per il pronto soccorso.

Il servizio di Giovanni Palisto

L’intervista completa al dg Rossi, nel programma ‘Punto e a capo’ andato in onda giovedì, sarà visibile in streaming da venerdì 13 maggio, sul sito cremona1.it

© Riproduzione riservata