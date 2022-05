Inaugurata oggi pomeriggio, lunedì 16 maggio, la nuova filiale di Adecco, in via Eridano 4 a Cremona. Un momento molto delicato (e come sempre importante) per il mondo del lavoro, in fase continua di trasformazione dopo la pandemia da Covid-19. All’inaugurazione ha preso parte anche l’Amministratore Delegato di Adecco, Andrea Malacrida, che ha presentato il suo libro ‘Immaginare il lavoro’.

Intervistato dal direttore di Cremona1 e CremonaOggi Guido Lombardi, Malacrida ha raccontato di come Adecco abbia fatto, nel corso del tempo, dell’analisi delle competenze il mantra all’interno dell’attività. “Adecco ha lanciato anche una startup che lavora sulla misurazione sugli indici di occupabilità – ha detto Malacrida -: occupabilità significa adattare le proprie competenze rispetto ai bisogni reali del mercato. Il nostro sogno è di ridurre anzi azzerare la disoccupazione in Italia”.

L’apertura della nuova filiale è stata l’occasione per illustrare i dati del lavoro nel 2021 nel territorio cremonese: alcuni settori hanno registrato una crescita rilevante di profili ricercati, primo fra tutti la logistica. Infatti, è stato osservato un aumento di richieste di conducenti di mezzi pesanti e camion del 172%, di imballatori a mano del 122% e di addetti alla gestione degli stock dell’80%.

Anche il distretto del commercio ha presentato trend positivi, con le ricerche di responsabili degli acquisti cresciute del 137% e quelle di tecnici del controllo della produzione del 114%. Infine, il settore della formazione ha riportato risultati interessanti, con un incremento delle richieste di professori di scuola secondaria del 125%.

