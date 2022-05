Come annunciato dal Comune, questa sera in via Giuseppina è iniziata la rimozione dei cavi aerei che alimentavano i filobus. La rimozione durerà tutta la notte, fino alle 6 di sabato 21 maggio. Chiuso il transito, le auto vengono deviate per chi proviene dalla città verso la periferia in viale Concordia, nelle vie Ca’ del Ferro o Battaglione per chi viaggia in senso inverso.

Prosegue dunque lo smantellamento della linea elettrica, che era inizato alcuni anni fa in viale Po, sempre di notte per evitare troppi disturbi al traffico, e anche in alcune zone centrali. Il rame utilizzato per i fili elettrici era stato poi venduto dal Comune.

