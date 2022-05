Proseguono gli per la sistemazione di alcune importanti arterie cittadine programmati da AEM Cremona in accordo con il Comune. Da lunedì 23 maggio inizieranno infatti i lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale di via Castelleone, nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio e la tangenziale. A seguire, dal 25 maggio, gli interventi interesseranno via Massarotti, tra via Ghinaglia e via Trebbia, mentre dal 29 maggio si interverrà su via Giuseppina nel tratto compreso tra via Ghisleri e via Miradori.

Va sottolineato che i tempi di esecuzione di questi lavori potrebbero subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.

Sono questi solo gli ultimi interventi, in ordine di tempo, di manutenzione delle strade cittadine effettuati in queste settimane a seguito di appositi sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e di AEM. Si tratta di un prima tranche di lavori ai quali ne seguiranno altri.

Vi è la consapevolezza che le cose da fare sono ancora molte, ma non viene meno l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di AEM sulla sicurezza delle strade, anche con interventi urgenti per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità, cercando di coniugare priorità tecniche, segnalazioni dei comitati di quartiere e dei cittadini.

