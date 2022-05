Eventi in programma dal mattino alla sera fra sport, musica e folklore, poi naturalmente gli stand merceologici e gastronomici nelle Casematte: ecco la “Tre giorni in piazza” di Pizzighettone, la cui 32esima edizione si svolge questo fine settimana dopo due anni di fermo causa Covid-19. C’era attesa per il ritorno della manifestazione capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età con diversi eventi, come ricorda Carlo Pedrazzini Presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda, segnalando ad esempio gli incontri del Basket Team sabato e il ritrovo delle Ferrari con il Cavallino Club domenica.

Servizio di Federica Priori

