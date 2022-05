Ambulanza e auto medica in via Kennedy a Castelleone oggi pomeriggio verso le 16,30 per un malore accusato da un 52enne che era appena uscito dal posto di lavoro. L’uomo, colto da infarto, si è accasciato a terra privo di sensi. Soccorso dal personale del 118, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Crema dove si trova in gravi condizioni. Sul posto, anche i carabinieri.

