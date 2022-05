Sono in corso i lavori di asfaltatura in alcune strade cittadine particolarmente ammalorate, in particolare, questa mattina, in via Castelleone. “Quando si parla di strade – afferma il sindaco Gianluca Galimberti sul suo profilo facebook – la premessa è sempre la stessa: sappiamo che le vie da asfaltare sono ancora molte, ma – compatibilmente con le risorse – abbiamo una programmazione per i grandi interventi ed è in corso un’azione più mirata e continuativa sulle situazioni più piccole ed urgenti.

Detto questo, come ha annunciato l’Assessore Simona Pasquali (che ringrazio), ieri sono iniziati i primi lavori di asfaltatura della stagione, in sinergia con Aem. Gli operai stanno rifacendo via Castelleone, tra via S. Ambrogio e la tangenziale. E in questa settimana (tempo permettendo) partiranno anche le asfaltature in via Massarotti (tra via Ghinaglia e via Trebbia) e in via Giuseppina (tra via Ghisleri e via Miradori).

Seguiranno altre asfaltature. Scelte come? Mettendo insieme priorità tecniche e segnalazioni dei comitati di quartiere e dei cittadini, sulla base del budget disponibile. L’impegno è forte per strade più belle e più sicure”.

© Riproduzione riservata