Fabio Pecchia a un passo dalla panchina del Parma. Sono ore decisive per l’ex tecnico grigiorosso a cui è stato offerto un contratto per le prossime due stagioni. Oggi i contatti, che erano iniziati da qualche giorno, hanno visto un’accelerazione, tramite il direttore dell’Area Tecnica Javier Ribalta che ha messo sul tavolo una proposta convincente. A Pecchia sarebbero state fornite ampie garanzie in merito all’allestimento di una squadra che punti a tornare competitiva in serie B dopo un’annata fallimentare.

