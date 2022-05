Leggi anche: 28 Mag 2022 Trottolai da tutto il

mondo alle Colonie Padane

Trottole colorate, di ogni foggia, forma e dimensione, ma anche oggettistica artigianale, dipinti, giochi antichi e moderni: questo e tanto altro è stata la due giorni della Festa delle Trottole, svoltasi alle Colonie Padane. Uno spazio dedicato soprattutto al gioco e al divertimento, in cui grandi e piccini hanno potuto ammirare la bravura dei trottolai provenienti da tutto il mondo, con le loro bellissime esibizioni, ma anche lo splendore di un artigianato artistico che tra storia e modernità ha raccontato l’epopea di questo straordinario giocattolo, che negli anni non è mai tramontato.

La festa si è aperta sabato mattina ed è proseguita fino al pomeriggio di domenica. Numerose famiglie hanno sfidato il maltempo per regalare ai propri bambini una giornata divertente, con lo spettacolo di Rocco Cosca, il più grande lanciatore di trottole del mondo, e le esibizioni di numerosi artisti provenienti da tutta Europa.

Successo per lo spazio allestito dall’associazione La Buca del Coboldo, che ha raccontato la storia dei giochi da tavolo a partire dagli albori e fino ad oggi, invitando i visitatori in entusiasmanti partite. Un grande riscontro anche i numerosi giochi antichi in legno, la maggior parte legati al mondo della trottola, sparsi per il parco delle colonie, a disposizione di chiunque volesse cimentarsi in divertenti sfide.

Un evento in grande stile, il primo in assoluto organizzato in Italia, che ha segnato la ripartenza del parco delle Colonie Padane, ormai aperto a 360 gradi per la bella stagione. LaBos

© Riproduzione riservata