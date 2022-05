Da oggi, anche la Questura di Cremona ha uno strumento in più per lavorare in sicurezza: da oggi i poliziotti impiegati nel controllo del territorio hanno il taser, la pistola a impulsi elettrici che si aggiunge a quanto già in dotazione al personale. Gli agenti che sono in possesso del taser hanno frequentato uno specifico corso di formazione, sia tecnico che giuridico, da parte di istruttori specializzati.

La nuova arma rilascia una scarica elettrica di intensità regolare per una durata di cinque secondi. Una scarica breve che blocca il soggetto colpito per un brevissimo periodo, così da renderlo inoffensivo. Una soluzione, secondo Nicola Ghisolfi, segretario generale provinciale del Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, che garantirà maggiore sicurezza sia agli operatori di polizia che alle persone sulle quali il taser sarà eventualmente usato, in quanto non provoca lesioni.

Lo strumento sarà comunque utilizzato solo in situazioni critiche nelle quali il rapporto con soggetti pericolosi, sempre improntato alla ricerca del dialogo e di una ragionevole collaborazione, dovesse rivelarsi inefficace. Un’arma da tempo invocata dai sindacati di polizia, secondo i quali “è dimostrato che nella maggior parte delle volte evita il contatto fisico con l’aggressore”.

