Topi che scorrazzano nell’area fino a due settimane fa utilizzata come deposito temporaneo di rifiuti da Linea Gestioni nei pressi del campo scuola. La piazzola è stata ripulita, ma non a sufficienza per tenere lontani i ratti che scorrazzano tra i residui, come mostra questo video inviatoci da un lettore.

