Siamo ai dettagli per l’approdo di Massimiliano Alvini in grigiorosso. Il tecnico di Fucecchio, la Cremonese e il Perugia hanno trovato una quadra che accontenta tutte le parti in causa.



Alvini, infatti, ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Grifo fino al 2024 e inizialmente il club presieduto da Santopadre aveva fatto resistenza tanto che nella giornata di mercoledì 1 giugno la trattativa sembrava ad un passo dal saltare.



Con pazienza sono invece ripresi i contatti sin dal giorno successivo fino a un accordo di fatto tra le parti in causa. Non è chiaro se la Cremonese e dovrà effettivamente pagare un indennizzo, ma quel che è certo è a Perugia si sono convinti di non poter proseguire con Alvini, tanto da attivare contatti per il successore (con Fabrizio Castori in pole).



In questo senso il tecnico toscano potrebbe essere accompagnato da qualche giocatore, Kouan su tutti. L’arrivo di Alvini in grigiorosso non è ancora stato sancito da un accordo formale, ma solo un intoppo imprevisto potrebbe far saltare una trattativa ormai alle battute conclusive.

