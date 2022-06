Gli alunni delle classi quinta B enogastronomia e quarta A sala, le due specializzazioni del corso alberghiero dell’IIS “L. Einaudi”, hanno preso per la gola i carabinieri cremonesi, che, il 6 Giugno, hanno festeggiato la festa dell’Arma.

Con l’aiuto dei docenti Cristian Fusco, Giuseppe Micocci e Dionisi Zoppi, gli studenti hanno infatti dato mano ai fornelli per allestire un buffet dolce e salato con i colori della bandiera italiana, in cui spiccavano focacce, pizze, finger e tiramisù rivisitati per l’occasione, tartellette alla frutta, bonet, maritozzi e diplomatici.

Alla cerimonia, che si è svolta in piazza del Comune, ha partecipato anche la preside Nicoletta Ferrari, sul palco delle autorità, in rappresentanza della scuola di via Bissolati.

