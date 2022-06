I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone, al termine di un’attività di indagine, hanno scoperto il responsabile di una tentata frode informatica online, denunciando un 21enne della provincia di Caserta e con precedenti di polizia anche per reati specifici. A marzo scorso i carabinieri Pizzighettone avevano acquisito la denuncia di un uomo che, dopo avere tentato inutilmente l’accesso al sito della sua banca tramite un’applicazione del telefono, è stato avvisato con un messaggio che il servizio era bloccato ed è stato invitato ad accedere a un link per riattivarlo.

La vittima ha effettuato l’accesso al link fornitogli e ha provato a inserire il pin di accesso ma l’operazione non è andata a buon fine. Nel frattempo è stato contattato da un numero di telefono e l’interlocutore si è spacciato per un dipendente della sua banca che lo doveva guidare nelle operazioni di sblocco. L’operazione sembrava riuscita e, infatti, è riapparso il sito bancario. Terminata la telefonata, l’uomo si è insospettito e ha contattato la sua banca; l’impiegato gli ha riferito che era stato vittima di una truffa e di essere riuscito a bloccare in tempo 4 bonifici emessi a favore di un correntista di un’altra banca.

Ha quindi presentata la querela e hanno avuto inizio le verifiche del caso. Tramite i numeri di telefono da cui era stato contattato e attraverso il numero di conto corrente verso il quale erano indirizzati i bonifici è stato possibile risalire all’autore della tentata truffa e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria competente.

