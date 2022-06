Pomì, brand della Casalasco SpA, sarà presente allo stand 2655 alla prossima edizione del Summer Fancy Food, la più grande manifestazione americana dell’agroalimentare, che riapre le porte ai visitatori di tutto il mondo dal 12 al 14 giugno 2022 nella sua consueta sede di New York.

Negli Stati Uniti, Pomì è commercializzato e distribuito in esclusiva dall’omonima società Pomi USA Inc., creata nel 2009 e controllata al 100% dal Casalasco. Oggi il brand, con la sua gamma dedicata al mercato USA, è presente in quasi 20.000 punti vendita in modo particolare nell’area del Tri-state di New York city (New York, New Jersey and Connecticut), in Florida, Carolina del Nord e del Sud oltre alla California.

Il brand, che è leader nella categoria del pomodoro in imballaggi brick di cartone confezionati sia con tecnologia asettica che retort, è in continua evoluzione: in meno di due anni ha lanciato 4 nuovi prodotti in un nuovo formato per la gamma (390 g), creando una nuova categoria (le sauces starter) e per i prossimi mesi è attesa la presentazione di nuove referenze.

