Troppo il dolore per una comunità intera. La scomparsa prematura di Oriana Fregoni, ragazza di 14 anni, ha messo sotto shock le tantissime persone che le volevano bene.

Rivolta d’Adda ha partecipato in massa ai suoi funerali celebrati nella basilica di Santa Maria e San Sigismondo.

Oriana era stata investita da un’auto lo scorso lunedì proprio di fronte al Liceo Scientifico Gandini. La ragazza si stava dirigendo alla festa di fine anno scolastico e purtroppo un tragico impatto le ha stroncato la vita.

Tantissime persone hanno voluto darle un ultimo saluto, i suoi compagni di Liceo hanno portato una rosa bianca a testa di fronte alla sua bara.

Il dolore si legge negli occhi dei presenti, sguardi persi nel vuoto di chi ancora non si è reso conto della tragedia.

Il parroco di Rivolta d’Adda, monsignor Dennis Feudatari, ha optato per una brevissima omelia, in segno di rispetto nei confronti dei familiari di Oriana.

E’ intervenuta anche la Preside del Liceo Gandini Giusy Moroni che ha ricordato l’impegno di Oriana come rappresentante di classe, descrivendola come una persona autentica e semplice nel suo modo d’essere, specificando che tutti le saranno per sempre grati per la positività che sapeva infondere.

Al termine dei funerali, i suoi compagni hanno salutato l’arrivo di Oriana con due striscioni. Il primo recitava: “Il tempo lenirà, ma il suo ricordo ci accompagnerà per sempre”, mentre il secondo rappresentava un vero e proprio saluto: “Ciao Oriana sempre nei nostri cuori”.

Alcune delle sue compagne di classe hanno poi lasciato andare in cielo dei palloncini bianchi in suo onore.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata