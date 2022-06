Tragedia a Isola Dovarese, sulla provinciale 11, vicino al ristorante Vecchio Molino. Un cremonese di 54 anni è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava. L’incidente è accaduto verso le 21,30. Sul posto i carabinieri di Casalmaggiore, i vigili del fuoco di Piadena e i medici del 118. Per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Nell’affrontare una curva, l’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro la casetta di una chiavica.

© Riproduzione riservata