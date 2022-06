Notte movimentata in via Chiese, nella zona limitrofa al parco del Morbasco, dove ignoti malviventi hanno letteralmente smontato una vettura, un’Audi Q5, rubando una serie di accessori, probabilmente da rivendere come pezzi di ricambio. Un colpo efferato, messo a segno sicuramente da professionisti, che hanno asportato con precisione chirurgica tutte le componenti che consideravano rivendibili. A notare la vettura, con i finestrini rotti e mezza smontata, nel parcheggio condominiale, sono stati i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Ma durante la notte si è verificata anche un’altra strana vicenda: poco dopo mezzanotte una ragazza ha scavalcato il cancello di una delle abitazioni dello stesso complesso, richiamando l’attenzione dei residenti e raccontando di essere stata inseguita da alcuni uomini che le volevano sparare. Non è dato di sapere se i due episodi siano collegati: spetterà alle forze dell’ordine indagare sulla vicenda per farvi luce. lb

