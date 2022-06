Condizioni di lavoro sempre più gravose, nessun riconoscimento per l’aggravio di lavoro durante e dopo il periodo del Covid, nessun avanzamento professionale, riposi che saltano. E in più, stipendi fermi da 14 anni, a quando risale l’ultimo rinnovo contrattuale. Per questo motivo anche a Cremona i lavoratori delle case di riposo private con contratto Aris – Aiop rsa, partecipano alla vertenza che si apre oggi a livello nazionale per chiedere il nuovo contratto. Una vertenza che chiama in causa direttamente il territorio cremonese, dove le rsa che applicano questo contratto sono numerose e anche molto significative per il ruolo sociale che svolgono: dal Vismara de’ Petri di San Bassano al ss.Redentore di Castelverde; dal Germani di Cingia de’ Botti alla Fondazione La Pace di Cremona. E proprio qui, oggi pomeriggio, sono comparse le bandiere di Cgil e Cisl Funzione Pubblica, con i segretari provinciali Sabrina Negri e Roberto Dusi, per sollecitare che anche a livello locale le case di riposo interessate si mostrino sensibili all’appello.

“E’ una questione di dignità, qui si parla di un lavoro sempre più gravoso e che non viene riconosciuto in maniera adeguata né sul piano retributivo né su quello professionale”, affermano i sindacalisti. “Chiediamo che vengano mantenute le promesse fatte a luglio 2020 quando c’è stato il rinnovo della sanità privata”, aggiunge Negri. “Nel nostro territorio il settore socio assistenziale è un valore aggiunto. Riteniamo che questi lavoratori abbiano il diritto a un rinnovo che dia loro dignità e valorizzazione. Stiamo parlando di un lavoro usurante: turni di 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, spesso con rinuncia ai riposi e alcune volte anche alle ferie; non è più sopportabile, soprattutto considerando l’apporto fondamentale che questi lavoratori hanno saputo offrire in occasione della pandemia”.

Oltre un migliaio i lavoratori coinvolti in provincia, tra infermieri, operatori socio sanitari, addetti alla logistica, ai servizi alberghieri, amministrativi.

“C’è un tasso di disaffezione alto – continua Dusi – manca la volontà di fidelizzare i dipendenti, e così in tanti appena possono, cercano posti di lavoro migliori. Le strutture che applicano questo contratto sono perlopiù di ispirazione religiosa; i lavoratori chiedono rispetto e dignità per la competenza che esprimono ogni giorno, in un lavoro difficile, spesso invalidante, pagato con stipendi che si aggirano sui 1200 euro. Non bastano per arrivare a fine mese, magari dovendosi pagare la benzina per raggiungere il posto”.

“Chiediamo – è l’appello finale – che i vertici delle strutture si facciano carico, presso l’Aris di Roma, di queste istanze, per avere un rinnovo del contratto definitivo che dia dignità e speranza ai lavoratori”. gbiagi

