Gruppo Autotorino porta presso la sua concessionaria di Cremona “ElectrifYou Roadshow 2022”, il tour organizzato da BMW e MINI che si snoderà lungo il territorio nazionale per promuovere la mobilità sostenibile. Durante la tappa cremonese del 17 e 18 giugno, sarà possibile conoscere il mondo “full electric” della casa tedesca e provare dal vivo la sua gamma elettrificata, grazie anche ad esclusivi test-drive accompagnati da piloti professionisti.

“Parlare delle nuove vetture elettrificate non permette di comprenderne a fondo le peculiarità. La prova al volante è il modo più efficace e naturale per percepire le sensazioni uniche offerte da questi modelli – commenta Emanuele Giboli, responsabile della filiale Autotorino BMW MINI di Cremona – Inoltre, attraverso il progetto Evolution sviluppato dalla Autotorino Academy, il team della nostra filiale ha maturato una formazione specifica e certificata sui temi della transizione elettrica diventando così non solo un riferimento certo per l’acquisto delle vetture, ma anche un supporto a tutto tondo per la mobilità e la sua tutela, dalla consulenza ai servizi “all-inclusive” ad hoc per chi “guida elettrico”.

Il tema della mobilità sostenibile continua a interessare i consumatori italiani come dimostrano i dati sulle immatricolazioni in regione e in provincia di Cremona. Nei primi cinque mesi dell’anno, in Lombardia sono state immatricolate 88.588 vetture di cui il 44,5% risulta essere green (full electric, plug-in hybrid e ibrido): il dato è in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 quando i veicoli di queste categorie risultavano essere il 37%. In provincia di Cremona il dato è in linea con quello regionale: tra gennaio e maggio 2022, infatti, il 43,4% delle vetture registrate alla motorizzazione risulta appartenere ai segmenti elettrificati, superando di oltre undici punti percentuali i dati del 2021, quando nel medesimo periodo si erano fermate al 32%.

Durante le due giornate presso la sede Autotorino di Cremona, gli amanti del mondo elettrificato, e non solo, potranno provare e conoscere diversi modelli della gamma bavarese tra cui: BMW I4 M50, la prima gran coupé completamente elettrica della gamma M, che unisce sportività ultramoderna e lussuosa, grande autonomia e connettività intelligente; BMW iX3, il primo SAV completamente elettrico della gamma e la MINI Cooper SE ALL4 Countryman, crossover più grande e spaziosa delle classiche MINI.

ElectrifYou Roadshow 2022 farà tappa nella filiale Autotorino di Via Eridano, 11:

Venerdì 17 giugno > dalle 14.30 alle 19.00 (con ultimo test-drive alle 18.30)

Sabato 18 giugno > dalle 9.30 alle 13.00 (ultimo test drive alle 12.30) / dalle 14.30 alle 19.00 (con ultimo test-drive alle 18.30)

Per una miglior qualità dell’esperienza, è consigliata la prenotazione all’evento attraverso il sito dedicato.

© Riproduzione riservata