Paura nella tarda mattinata di mercoledì in via Postumia, nei pressi del Serd, dove una lite è finita a coltellate. La vittima, un 29enne straniero, è stata soccorsa dagli operatori del 118, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe iniziata in un altro quartiere. Vi sarebbe stato poi un inseguimento tra i due, in bicicletta, culminato proprio in via Postumia, quando l’aggressore ha estratto la lama, colpendo l’altro, fortunatamente solo di striscio.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Cremona, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta e le motivazioni del gesto, ma soprattutto di rintracciare il presunto aggressore. lb

