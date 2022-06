Due investimenti – un pedone e un ciclista – sono avvenuti questa mattina in città, in prossimità di attraversamenti pedonali. Il primo all’inizio di via Rialto, dove poco prima delle 9 è stato investito un uomo di 51 anni. Per lui ferite di media gravità e trasporto al pronto soccorso in codice giallo.

Alle 10,30 circa, secondo investimento: un auto proveniente da Viale Po, nello svoltare verso via Fulcheria ha colpito un uomo di 77 anni che stava conducendo una bicicletta. Immediati i soccorsi dei passanti e degli agenti di Polizia Locale, presenti con diverse pattuglie sul viale dove si stavano cominciando ad organizzare gli spazi in vista dell’arrivo del mercato di San Pietro, nel primo pomeriggio.

Anche il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare soccorso all’infortunato, rimasto fortunatamente cosciente e poi trasportato in codice giallo in ospedale.

