All’indomani dell’incendio alla Sicrem, è il sindaco Luca Moggi – in queste ore in contatto diretto sia con il comando dei Vigili del Fuoco, sia con l’amministratore delegato dell’azienda – a dare pubblicamente un aggiornamento su quanto avvenuto. In base alla relazione dei Vigili del Fuoco, risulta che l’impianto di aspirazione delle emissioni abbattute sia stato interessato da un probabile innalzamento della temperatura fino al probabile scoppio di un tratto di tubazione in entrata e in uscita dal cosiddetto “scrubber” (provvisto di elementi captatori delle polveri in sospensione).

Sono intervenuti immediatamente i sistemi di sicurezza e le squadre di operatori dell’Azienda, quindi l’arrivo dei Vigili del Fuoco è servito per estinguere totalmente l’incendio ed effettuare un dettagliato raffreddamento dei tratti di tubazioni interessati mettendo in sicurezza nell’immediato.

La situazione resta sotto controllo ed ora le condizioni di sicurezza del manufatto e dell’area limitrofa coinvolta dall’evento, sono sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti e da parte dell’Azienda stessa che dovrà provvedere al ripristino della situazione iniziale.

La conclusioni dei Vigili del Fuoco sono state inserite in mattinata in un’ordinanza a tutela della salute pubblica nella quale viene prescritto all”azienda di eseguire, sotto la guida di un tecnico qualificato, un’accurata verifica dei manufatti ed impianti coinvolti dall’incendio, ai fini della loro riattivazione. L’ordinanza è stata inviata anche ad Arpa, alla Provincia di Cremona (settore ambiente) e al Comando dei Carabinieri.

© Riproduzione riservata