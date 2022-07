NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Forte temporale in corso a Cremona, dalle 18,30. Pioggia battente e forte vento stanno creando seri problemi alla circolazione stradale. Una pianta ad alto fusto è caduta in via Eridano, ostruendo il passaggio all’altezza del sottopasso che solitamente si allaga in occasione dei forti temporali.

Un’altra pianta è caduta sull’argine di via Riglio, tra Flora e Bissolati, impedendo completamente il passaggio. QUI IL VIDEO Le previsioni meteo preannunciavano su tutta la Lombardia allerta codice giallo per rischio temporali fino alla serata.

Non si contano le segnalazioni di piante cadute per tutta la città, dal centro alla periferia. In via Bergamo è letteralmente volata via la copertura di un condominio; il via Acquaviva vari rami e piante spezzate. In via Trebbia un tiglio ha quasi colpito un auto di passaggio. Impressionante la scena descritta da un passante che si trovava in un negozio di via Ippocastani: ha visto una pianta vibrare sempre più forte finchè si è spezzata finendo in mezzo alla strada mentre passava una vettura: la persona alla guida sembra sia riuscita ad uscire indenne. Danneggiato anche un furgone in sosta nella stessa strada.

Caduta anche una pianta in largo Moreni; si è schiantata nella corsia proveniente dal ponte di Po. Il viale risulta bloccato.

