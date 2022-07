Ripercussioni del maltempo di ieri si sono avute anche sul trasporto ferroviario. Il treno delle 18,20 da Milano ha accumulato oltre due ore di ritardo, per la rabbia dei pendolari. “Possibile che in questi 200 e passa minuti di ritardo, non sia stato possibile organizzare 1 (UNO) pullman per Cremona / Mantova? Perché se si propone al capotreno di chiedere una deviazione via Fidenza per cercare di far partire qualcosa, bisogna ridere in faccia”, si legge sulla pagina facebook del comitato InOrario.

