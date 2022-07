“Pensavo che il Pd si fosse convinto che, dopo la relazione in aula del Presidente, Regione Lombardia non sia rimasta con le mani in mano. Anzi. Il Presidente Fontana ha specificato che Regione Lombardia sta invece lavorando da mesi mettendo in campo tutte le azioni possibili”. Così il consigliere regionale leghista Federico Lena replica al collega del Pd Matteo Piloni, che accusa Regione Lombardia di ritardi nella gestione dell’emergenza idrica.

“Ricordo a Piloni, che chiedere ulteriori rilasci d’ acqua per l’irrigazione dei campi è legittimo”, prosegue Lena, “ma che già all’inizio del mese siamo riusciti a chiudere accordi sia con gli agricoltori sia con i gestori degli impianti idroelettrici per concordare il momento in cui rilasciare l’acqua”.

“La disponibilità idrica è stata attentamente monitorata negli ultimi mesi e ci stiamo nuovamente accordando con i gestori dei bacini idroelettrici a monte e con gli agricoltori a valle per fare in modo che non ci sia lo spreco di neanche un litro di acqua”, conclude il consigliere regionale leghista.

© Riproduzione riservata