Prima giornata per il ritorno in pazza d’armi a Pizzighettone di Pice on the beach e Pice on the street.

Già nella prima giornata le fatiche de I Ragazzi del Torrione (in collaborazione con Proloco) posso ritenersi già ampiamente ripagate dal grande afflusso e dall’entusiasmo con cui giovani e meno giovani, atleti e visitatori, hanno risposto all’iniziativa.

Dalla serata di ieri, nonostante un caldo soffocante, la piazza è tornata ad essere viva e popolata; ragazzi e famiglie con bimbi hanno occupato le tavolate per mangiare qualcosa in attesa delle esibizioni musicali previste in serata.

Tanta la voglia di ricominciare a condividere, e tanto l’impegno dei Ragazzi per mettere in campo un momento di sport e convivialità capace di unire ed intrattenere con una formula semplice ma efficace: sport, musica, buon cibo ma soprattutto tanta voglia di divertirsi in modo sano e rispettoso per persone ed ambiente; numerosi i volontari impegnati per mantenere ordine e materiali plastic free.

