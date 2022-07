Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un appartamento in via Cavour a Grontorto, frazione di Annicco. Quattro le squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona intervenute questa mattina alle 8,30 e rimaste sul posto diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, che ora è inagibile.

A dare l’allarme lo stesso residente, una persona anziana, che non si trovava in casa al momento dell’incendio. Quando, dal cortile, ha visto il fumo uscire dalle finestre, ha subito allertato il 115. Molta la paura tra i vicini di casa, che si sono subito precipitati all’esterno, sebbene fortunatamente le abitazioni adiacenti non abbiano subito danni di sorta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è proseguito per diverse ore, tra lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’abitazione, compreso il tetto, dove alcune tegole apparivano pericolanti. Ignote per il momento le cause del rogo, considerando che l’abitazione non risulta servita nè da elettricità né da gas.

LaBos

© Riproduzione riservata