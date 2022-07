Il Comitato Territoriale Uisp di Cremona ha consegnato ieri nel Parco delle Colonie Padane, i contributi ricavati dalla dodicesima edizione della Corsa Rosa svoltasi l’8 maggio scorso.

In rappresentanza del Comune di Cremona era presente all’evento l’Assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Rosita Viola; dell’Amministrazione Provinciale, della Consigliera di Parità e del CUG Valeria Nassi; in rappresentanza dell’ATS Valpadana l’operatrice Elena Lameri e il Presidente del Panathlon Cremona Roberto Rigoli.

Nell’elenco di associazioni a cui i contributi sono stati devoluti si aggiungono oltre a LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sezione di Cremona; il Fondo Sostegno Famiglie Ucraine e il Fondo Santo Omobono che aiuta le famiglie in difficoltà; si sono presentati al ritiro dei contributi i rappresentanti: Don Pier Codazzi direttore di Caritas Cremona, a cui in sostegno al fondo è stata devoluta la somma di 1.000€; la Dottoressa Maria Bodini di LILT a cui è stata devoluta la somma di 5.000€ e Alessio Antonioli come referente al fondo Sant’Omobono è stata devoluta una somma di 1000€.

Presenti alla cerimonia c’erano i gruppi podistici Marathon Cremona, 3C Cremona, Duathlon Triathlon Cremona, DLF gruppo podismo, Runtome e Cremonacorre a cui si dà il merito dell’aiuto all’organizzazione della Corsa Rosa e dell’importanza che essi hanno sul territorio a livello promozionale.

Durante la conferenza tenuta dalla Presidente Uisp Anna Feroldi, si è aperto il discorso su come la Corsa Rosa dia la possibilità alle donne tramite lo sport di affrontare vari temi quali, oltre ai sani stili di vita, la violenza sulle donne che durante il periodo covid, soprattutto nel primo lockdown, è aumentata considerevolmente, la parità di genere che, come espresso dal presidente del Panathlon, è ancora molto lontana a livello sportivo e la prevenzione oncologica.

Dopo la consegna dei simbolici assegni ai rappresentanti, i presenti si sono uniti per la foto di gruppo ed un piccolo rinfresco.

