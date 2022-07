Hub vaccinale in via Dante? “Per le nostre nonne non è funzionale”

Buon Pomeriggio,

io ho una mamma di 91 anni ed una suocera di 93 anni che riescono ancora a camminare da sole, ma per loro fare a piedi il percorso che va dal Parcheggio di Via Dante o da qualche altro stallo vicino, fino al luogo della vaccinazione è veramente impensabile. Le Nonne devono essere accompagnate davanti allo stabile e non possono essere lasciate li’ in piedi da sole intanto che l’accompagnatore cerca un parcheggio. La scelta fatta da ASST non è funzionale.

Il nuovo Hub deve avere un Parcheggio davanti, dietro od ai lati. La Fiera andava benissimo, i locali di Sapiens anche, ma gli ex uffici Telecom proprio no, senza parlare del traffico che scorre su Via Dante.

Gli ex uffici di Telecom vanno bene per chi è autonomo, ma sono certamente inadatti per chi deve essere accompagnato e potrebbe aver bisogno di sedere su una carrozzella per fare il “giro” della vaccinazione.

Meglio trovare un’altro immobile dotato di parcheggio interno, anche non nel centro cittadino.

Fino ad ora la campagna vaccinale è stata organizzata e condotta in modo esemplare, ma questa degli ex uffici Telecom è una scelta sicuramente sbagliata. E’ evidente che potremo vaccinare le Nonne solo quando verrà, se verrà, aperto un Hub vaccinale in Fiera.

Grazie.

