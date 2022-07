La tanto attesa pioggia è finalmente arrivata a Cremona, ma, come previsto dall’allerta meteo, in forma di violento temporale. Tutto è avvenuto poco prima delle 22, inizialmente con tuoni e fulmini in lontananza, poi con forti raffiche di vento, infine con pioggia sempre più fitta mista a grandine. L’evento è stato anche stavolta caratterizzato da forte intensità, anche se fortunatamente con un impatto meno grave rispetto al 4 luglio ed è durato tre quarti d’ora circa, proveniendo dal pavese e lodigiano, quindi toccando il piacentino, per proseguire poi oltre Cremona verso il casalasco e mantovano.

Ma i danni ci sono stati anche stavolta e i Vigili del Fuoco – quando sono le 23, 15 – sono in piena operatività. Quattro le squadre impegnate per mettere in sicurezza tetti scoperchiati, rimuovere piante crollate a terra, far tornare fruibili i sottopassi, come quello di via Eridano, andato sott’acqua. In via Zara una pianta ad alto fusto è piombata a terra, occupando tutta la carreggiata, mentre fortunatamente non passava nessuno; in via Sammachini un’altra pianta è caduta su un palo dell’illuminazione; in via Ghisleri è crollato un pezzo di impalcatura ed ha invaso la strada, anche qui senza procurare danni a persone.

Altri interventi sono in corso a San Bassano e sulla strada Asolana a san Giovanni in Croce. E la stima dei danni è ancora tutta da fare. gbiagi

