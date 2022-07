Inizio bagnato per l’Arci festa di Cremona che ha debuttato venerdì 29 luglio nel parco didattico scout di fianco alle Colonie Padane. Una serata animata dagli Smile con il loro jangle-pop e post-punk e dal primo dei dibattiti in programma, che ha visto sul palco Walter Massa, Gianluca Galimberti, Fabio Bergamaschi e Claudia Noci, in un dialogo che ha portato a riflettere sul modo migliore di immaginare il nostro mondo, l’unico che abbiamo. L’obiettivo di costruire un futuro dove le energie di cittadinanza attiva e le risorse del Terzo Settore possano lavorare in sinergia per una visione ugualmente rivolta all’affermazione della democrazia e dei diritti, cosa non semplice ma possibile.

Questa sera dalle 21 Annalisa Camilli, giornalista d’inchiesta, dialogherà con Mauro Sabbadini – Responsabile Cultura Arci Lombardia in merito a come orientarsi nella sovrabbondanza di notizie. Come riuscire a capire eventi e situazioni complesse in un mondo dove anche i reporter faticano a verificare le fonti.

Il gruppo musicale della serata sarà quello dei Cara Calma quartetto bresciano di alternative rock italiana che con la pubblicazione del singolo Altalene si piazza da protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify. Il 14 gennaio 2022 è uscito il terzo album, GOSSIP! La data cremonese è l’ultima del loro tour estivo dopo Bologna e Chiari dove sono stati ospiti del Balena Festival e di SWAP FEST

