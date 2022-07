Finora era solo un’ipotesi, adesso si scende un po’ più nel concreto per il recupero della vecchia sede Aem di viale Trento e Trieste come luogo dove trasferire il Centro per l’Impiego e tutti gli uffici dell’amminstrazione provinciale che si occupano di Lavoro. Dislocati, il primo a palazzo Fodri, al primo piano dello stabile di proprietà della Fondazione Città di Cremona e i secondi in Camera di Commercio.

Aem a inizio luglio ha assegnato all’architetto Stefano Corbari l’incarico di rivedere il progetto commissionato un anno fa, quando ancora si ipotizzava il trasferimento degli uffici comunali di via Aselli e via Geromini nel contesto di viale Trento e Trieste. All’epoca erano stati assegnati due incarichi per altrettanti studi di fattibilità, uno allo stesso Corbari e l’altro all’architetto Giorgio Palù. Poi lo scenario è mutato, anche a causa degli alti costi che Aem avrebbe dovuto sostenere per rendere agibile l’immobile, dove tra l’altro si impone la rimozione dell’amianto.

Ora una nuova opportunità di finanziamento si è aperta grazie a un possibile finanziamento che il Comune potrebbe avere dalla Regione per ristrutturare immobili a questo scopo.

Di qui la decisione di Aem di affidare la revisione del vecchio progetto per renderlo funzionale ad ospitare i servizi per il Lavoro. I base ai risultati di questo nuovo studio di fattibilità, Aem e Comune potranno dare il via all’operazione.

© Riproduzione riservata