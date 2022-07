Il Comune di Cremona vara un nuovo progetto contro la dispersione scolastica che parte da esperienze già consolidate ma si allarga a nuove collaborazioni. Nasce così, e sarà attivo da agosto a dicembre di quest’anno, l'”Osservatorio del sistema scolastico cremonese per un’educazione di qualità e prevenzione della dispersione”, nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio 2023.

Si tratterà di una ricerca strutturata sul territorio per la quale verrà attività la collaborazione con una struttura universitaria che metta a disposizione un docente per garantire l’integrazione metodologica rispetto alle esperienze già attuate dal Comune di Cremona, in particolare sul tema della dispersione scolastica.

La ricerca dovrà porre le basi per la progressiva costruzione di un osservatorio territoriale del sistema scolastico cremonese che porti a risposte strutturate al disagio scolastico o ad altri segnali di criticità che stanno emergendo, come la diminuzione demografica, il crescente numero di studenti stranieri e di studenti con certificazioni.

L’osservatorio vedrà un coinvolgimento, accanto al Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e dell’Ufficio Scolastico Territoriale e intende valorizzare al meglio i dati che già le scuole nella loro autonomia elaborano, per avere un quadro d’insieme che favorisca il monitoraggio della situazione e la programmazione di azioni specifiche legate anche agli sviluppi del PNRR.

Il lavoro di ricerca sarà propedeutico alla stesura di un documento programmatorio aggiornato nei contenuti e di restituzione dei risultati emersi al territorio, che possa essere uno strumento di lavoro per tutta la comunità scolastica cittadina.

La ricerca sarà sviluppata a partire dal mese di agosto 2022, a seguito della formalizzazione con l’Università individuata, e si concluderà entro il 31 dicembre 2022. A seguito della conclusione sarà garantito un periodo di supervisione da parte del docente individuato fino almeno alla conclusione dell’anno scolastico 2022/2023.

Settemila euro il contributo che il Comune di Cremona mette a disposizione della ricerca.

Tra le esperienze già maturate in questo campo dal Comune di Cremona c’è il progetto “Non uno di meno: la scuola senza cattedra” con capofila la Fondazione Comunità Mantovana Onlus che interessa tre province lombarde (Cremona, Mantova e Brescia) e si focalizza sulla complessità del fenomeno “Dispersione/abbandono scolastico – povertà educativa” nella fascia di età 14-17, emblematica sia per gli apprendimenti cognitivi sia per le appartenenze e l’integrazione alla comunità, elementi

fondanti la cittadinanza e la coesione sociale.

