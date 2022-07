Si è tenuto ieri, a Palazzo Comunale, l’incontro tra l’Amministrazione comunale e i Comitati dei pendolari. La delegazione, composta da Giada Casoni, Danilo Codazzi e Attilia Cantarelli, ha posto all’attenzione del Sindaco Gianluca Galimberti e dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile Simona Pasquali la situazione del trasporto ferroviario locale.

I rappresentanti dei pendolari hanno sottolineato il perdurare di disagi e disservizi quotidiani, causati da ritardi, coincidenze mancate, treni soppressi, vagoni ai limiti del decoro, affollati e senza aria condizionata, segnalando anche come i disservizi sono amplificati dalla cronica mancanza di manutenzione.

Una situazione già nota, aggravata dall’utilizzo di materiale rotabile inadeguato e già evidenziata dai sindaci di Cremona e Mantova direttamente a Regione Lombardia con una lettera nelle scorse settimane. Verrà attuato uno stretto monitoraggio rispetto agli impegni presi da Trenord in merito al rinnovo del materiale rotabile, per il quale erano state tracciate tempistiche che prevedono a partire da settembre la progressiva introduzione di nuovi locomotori sulle linee interessate.

Sindaco e Assessore hanno messo al corrente i delegati degli esiti dell’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, con il Commissario straordinario al raddoppio della tratta ferroviaria Mantova-Cremona-Codogno Chiara De Gregorio, in particolare per quanto riguarda le tempistiche: entro la fine dell’anno infatti vi dovrebbe essere la messa a gara della prima tratta Mantova Piadena e la convocazione del Dibattito pubblico per la tratta Codogno-Cremona-Piadena. Dopo questo momento di confronto con i territori, gli step successivi saranno l’approvazione e redazione del progetto definitivo, le cui procedure dovrebbero concludersi nel 2024 con successiva l’indizione della gara.

Rispetto a questo tema, i pendolari presenti hanno apprezzato lo stato di avanzamento e hanno sottolineato che occorre già da ora pensare a come gestire le tratte, quando inizieranno il lavori del raddoppio. Questo tema sarà posto alla Commissario governativo nel prossimo incontro che si terrà a settembre.

Anche per questo motivo e per lo sviluppo del territorio appaiono strategici altri due interventi. La realizzazione almeno della progettazione del raddoppio della tratta Cremona Olmeneta e l’impegno sulla tratta Cremona-Piacenza. Su quest’ultima in particolare, dopo i vari confronti con l’ex Sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, verranno presi contatti anche con la nuova Sindaca, Katia Tarasconi, perché la tratta che collega Cremona al capoluogo emiliano rientri nel contratto con Trenord.

Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione alla stazione di Cremona sono state condivise le tempistiche comunicate da RFI al Comune in un incontro opportunamente sollecitato. I sottopassi e i marciapiedi saranno operativi entro la fine di agosto e nel mese di novembre entreranno in funzione gli ascensori, mentre verrà presentata da parte di RFI al Comune una proposta per la realizzazione di una velostazione per dotare gli spazi di un ricovero sicuro per le biciclette e soprattutto per proseguire nel processo di sviluppo di mobilità sostenibile. È stato inoltre ribadito l’impegno del Comune per il raddoppio del parcheggio nei pressi della stazione.

L’Amministrazione comunale ribadisce il ruolo essenziale del metodo del confronto con i Comitati dei pendolari: in un rapporto di ascolto e condivisione, sono infatti partner fondamentali per la risoluzione dei problemi riscontrati e il miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario.

© Riproduzione riservata