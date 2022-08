Due gattini morti in due giorni, molto probabilmente in modo violento: una torbida vicenda accaduta a una famiglia di Casanova del Morbasco, che tra lunedì e martedì di due settimane fa ha ritrovato i due piccoli corpi ormai privi di vita, nella stessa strada in cui abita. Uno dei due presentava anche diverse ferite, come se fosse stato aggredito con un corpo contundente.

Un’azione vile e crudele, che per il momento non ha un responsabile: nessuno sembra aver visto nulla, sebbene il proprietario, Donato Sgarzi, ha qualche sospetto. “Abitiamo in una corte chiusa, e qualcuno si era lamentato perché i mici, di soli due mesi, giravano nei giardini” spiega. “Ma purtroppo non ci sono prove per inchiodare il responsabile”. La famiglia si è messa in contatto con alcune associazioni animaliste e con il sindaco del paese, il quale ha promesso che cercherà di fare luce sulla vicenda. lb

