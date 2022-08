L’attesa è finita. Non è più tempo di amichevoli. Stasera inizia ufficialmente la stagione della Cremonese. I grigiorossi saranno impegnati a Ferrara contro la Ternana nel primo turno di Coppa Italia. I lavori di adeguamento agli standard della Serie A in corso allo Zini hanno costretto la Cremo a spostarsi allo stadio Mazza. Per conquistare il passaggio del turno, la squadra di Alvini dovrà battere una Ternana dal grande potenziale offensivo, che ha cambiato poco in sede di mercato dando continuità al progetto iniziato nella scorsa stagione. Mancheranno l’infortunato Ascacibar e lo squalificato Baez. Bianchetti e Valeri non sono al meglio. Alvini punterà sul 3-4-1-2 adottato in tutte le amichevoli estive, con Zanimacchia in posizione di trequartista alle spalle di Okereke e Tsadjout.

Oggi è una giornata importante per la Cremonese non soltanto per l’esordio ufficiale, ma anche sul fronte mercato. La società grigiorossa, infatti, è pronta a calare un tris di aquisti: l’attaccante Dessers, il centrocampista Escalante e il difensore Lochoshvili. Dessers arriva dal Genk, ma nello scorso campionato ha vestito la maglia del Feyenoord conquistando con 10 reti il titolo di capocannoniere della Conference League. Escalante arriva via Lazio, ma nella passata stagione ha giocato nell’Alaves in Spagna. Il difensore Lochoshvili, invece, è un centrale georgiano che arriva dagli austriaci del Wolfsberger. Ma non è finita qui, perché radiomercato ha accostato al nome della Cremonese anche quello del centrocampista Poli (ex Milan) oltre a quello di Gaetano, che il Napoli pare voler cedere in prestito. Mauro Maffezzoni

