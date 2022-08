La Provincia ha approvato due progetti di edilizia scolastica inseriti nei propri strumenti di programmazione che rientrano, insieme ad altri otto, nell’ambito delle risorse riconosciute dal Ministero all’Ente e ricomprese nel Pnrr, per i quali è necessario la loro realizzazione entro la fine del 2026. Proprio per tali scadenze l’ufficio tecnico della Provincia, unitamente alla società in house Centropadane, sono impegnati in modo straordinario per rispettare le data imposte. L’investimento è di oltre 3 milioni di euro.

Il primo è il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di adeguamento sismico e completamento opere di adeguamento antincendio presso il Liceo delle scienza umane e Economico Sociale “Anguissola” di Via Palestro 30 in Cremona. L’importo complessivo è pari ad euro 2.396.885,65, di cui euro 1.580.000,00 per lavori e sicurezza mentre euro 816.885,65 sono somme a disposizione della stazione appaltante per Iva, spese tecniche, controlli, ecc. Entro il 2022 si procederà con l’approvazione delle restanti fasi progettuali e con la pubblicazione della gara d’appalto.

Il secondo riguarda l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico presso l’IIS “Bruno Munari” succursale ex “G. Albergoni”, in largo Falcone e Borsellino 2 in Crema. Il presente intervento comporta una spesa complessiva di euro 992.443,10, di cui euro 612.074,49 per lavori e sicurezza mentre i restanti 380.358,61 sono somme a disposizione della stazione appaltante.

Anche per il presente intervento si prevede di approvare la successiva fase di progettazione esecutiva e la successiva pubblicazione del bando di gara.

