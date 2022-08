Quattro nuove fototrappola sul territorio comunale di Cremona, per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, non solo nelle discariche abusive che si formano spesso nelle zone di periferia, ma anche nei pressi dei cestini pubblici, dove troppo spesso giacciono abbandonati sacchi e sacchetti di chi, per non rispettare la differenziata, preferisce deturpare il pubblico decoro.

A questo proposito, la Polizia Locale, con il suo nucleo ambientale, ha realizzato una vera e propria “mappatura degli abbandoni”, individuando 35 siti da tenere monitorati, tra centro e zone periferiche. Parallelamente, sono state individuate anche alcune aree dove spesso vengono accumulati rifiuti in modo incontrollato.

Come ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Luca Iubini, le nuove strumentazioni a disposizione degli agenti, di ultima generazione, consentono di individuare importanti dettagli, come ad esempio i mezzi utilizzati dagli incivili che operano gli abbandoni. Ma secondo Iubini, sarebbe importante anche intervenire sulle sanzioni: oggi l’abbandono di rifiuti costa fino a 150 euro, ma l’idea è di chiedere al Consiglio comunale che intervenga per inasprirle, in nodo da aumentare l’effetto deterrenza.

Laura Bosio – Silvia Galli

