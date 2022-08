Un successo al ritmo di musica quello di All Music Party 2022, andato in scena giovedì sera in piazza Stradivari. I cremonesi hanno risposto “Presente”, e intorno alle 21.40 la piazza ha iniziato a riempirsi. Centinaia le persone che si sono radunate per ballare al ritmo della musica e per divertirsi insieme.

Duarante l’evento, organizzato dalla web radio cremonese All Music Digital Radio, si sono alternati 14 dj con due guest d’eccezione DJ Dado e e gli Fpi Project. Gli speaker della radio hanno presentato i loro programmi presenti e futuri e i vocalist hanno infiammato la piazza. La serata, iniziata alle 20, è terminata a mezzanotte.

Ma si sogna già ad una seconda edizione per l’anno prossimo, come ha sottolineato Massimo Mazzini, direttore dell’emittente. All Music party è stata una delle ultime feste estive della città e ha saputo egregiamente riempire il vuoto lasciato dallo Stradeejay riportando nel cuore del centro cittadino la musica elettronica e i DJ del vasto panorama italiano.

Lorenzo Scaratti

