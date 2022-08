Iniziano mercoledì 31 agosto i lavori di fresatura e asfaltatura di largo Palestro nel tratto tra via Dante e viale Trento e Trieste, che avranno una durata presuntiva di due giorni. Le deviazioni saranno segnalate sul posto con apposita segnaletica. Garantiti i passaggi pedonali e l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni.

Gli altri lavori di fresatura e asfaltatura interesseranno nei giorni seguenti via Castelleone nel tratto a doppia carreggiata, con conseguente circolazione ad una corsia (prima quella di marcia e poi quella di sorpasso) e via Zaist, con restrizione della circolazione ad una corsia nel tratto tra le vie Persico e Mantova.

Lunedi 29 agosto avranno inizio i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di via Massarotti. Nell’ambito di questo intervento verranno realizzate, su entrambi i lati della carreggiata, le corsie ciclabili e le “case avanzate” per lo stazionamento dei cicli in corrispondenza degli incroci con le vie Ghinaglia, Spalato, Trebbia e De Stauris.

Come prevede l’attuale normativa, le corsie ciclabili che verranno realizzate su via Massarotti, delimitate da strisce bianche discontinue, potranno essere impegnate, per brevi tratti, da altri veicoli quando le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi. La corsia ciclabile potrà essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico. La corsia ciclabile inoltre è valicabile limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale.

