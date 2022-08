E’ stata dichiarata fuori pericolo, Marina Viassone, 52 anni, casalinga originaria di Torino, la donna pugnalata cinque volte lo scorso 30 luglio dal marito Carmelo Marino, 55 anni, originario di Messina, nella loro abitazione di vicolo Facconi a Ostiano dopo un violento litigio a causa della gestione del gatto che l’uomo aveva portato via e che la moglie rivoleva. La donna, che era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Cremona, era gravissima. Fortunatamente le sue condizioni sono andate via via migliorando e ieri i medici l’hanno dichiarata non più in pericolo di vita. Era stata accoltellata quattro volte in punti vitali all’addome e una meno profonda al collo. I carabinieri, chiamati la stessa sera dall’indagato, l’avevano trovata sul letto in un lago di sangue.

Il marito, nel frattempo, è sempre in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Al suo legale, l’avvocato Santo Maugeri, che ieri è andato a trovarlo, Marino si è detto molto sollevato. “Il mio cliente”, ha detto l’avvocato Maugeri, “è assolutamente pentito di quello che è successo”. I giorni successivi al tentato omicidio, il legale aveva avuto un colloquio con i responsabili della comunità di recupero dove l’indagato e la moglie erano già stati ospiti, prima di tornare ad abitare nella loro casa di Ostiano. Lui ha dei precedenti di polizia per droga ed entrambi i coniugi hanno una dipendenza dall’alcol. Anche la sera della tragedia, la coppia aveva bevuto.

Era stato lo stesso Marino, addetto alle pulizie in una falegnameria del bresciano, a chiedere di poter tornare in comunità a Gabbioneta per farsi curare. “In quella struttura, però”, ha fatto sapere l’avvocato Maugeri, “Marino aveva già finito il suo percorso il primo luglio ed era in carico al Sert di Montichiari. In questi giorni ci sono stati contatti anche con il Sert di Cremona a cui nel frattempo ho chiesto la relazione”. Intanto si sono fatti vivi i parenti del 55enne, i fratelli che vivono nel bresciano e nel milanese, e la figlia nata dal suo primo matrimonio. “Gli vogliono stare vicino”, ha concluso il legale.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata