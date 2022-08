Sono una sessantina i musicisti fra gli 8 e i 20 anni provenienti da Cremona e Provincia che partecipano allo stage estivo dell’Orchestra Mousikè promosso da CMT Academy e BeMyMusic con il patrocinio del Comune e il coordinamento del professor Gianluigi Bencivenga, in corso per l’intera settimana al teatro Monteverdi. È un appuntamento ormai tradizionale per i giovani artisti, che possono così alternare lo studio individuale a casa a momenti di musica d’insieme in teatro, in un periodo come l’estate dove i corsi sono solitamente sospesi. Lo stage risulta formativo sotto il profilo sia didattico sia personale: i ragazzi infatti stringono amicizie e si divertono sul palco. Vario il repertorio, che spazia da brani come “Train Blues” e “Por una cabeza” a colonne sonore di film con un medley dedicato a Morricone; le partiture sono riarrangiate appositamente per l’Orchestra Mousikè. Lo stage si concluderà con un concerto, stavolta non all’ombra del torrazzo bensì in spiaggia, sabato 3 settembre alle 20:30 al Bagno41 di Rimini.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata