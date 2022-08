Il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro perso dalla Cremonese contro il Torino.

“Oggi abbiamo accettato di giocare in un determinato modo contro una grande squadra come il Torino – ha spiegato il tecnico toscano – E’ venuta fuori la maggiore conoscenza da parte loro. A livello di qualità ci sta mancando qualcosa, per questo ho provato ad inserire Buonaiuto”.

“Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi per la voglia messa in campo – ha proseguito Alvini – Dall’altra parte in questo momento sono più avanti rispetto a noi. Imputo pochi errori ai miei giocatori. Non abbiamo risentito del clima, anzi, è stato fantastico. In certe partite la differenza la fanno le conoscenze ed il lavoro. Dobbiamo ringraziare il pubblico, ci abbiamo provato, però dall’altra parte c’è una squadra che ha fatto meglio di noi. A noi rispetto a loro è mancata la qualità sull’ultimo passaggio”.

Alvini ha poi parlato di Escalante: “In fase di regia ha dato tanto, la vedo in maniera diversa, ha dato tempi di gioco. Non abbiamo fatto malissimo a centrocampo, abbiamo commesso alcuni errori in altre zone”.

