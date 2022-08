Dopo l’incontro con Carlo Cottarelli di venerdì, proseguono gli appuntamenti politici alla Festa dell’Unità di Cremona.

Sabato sera, dopo il match casalingo della Cremonese contro il Torino, all’ex mercato ortofrutticolo cittadino il giornalista del Corriere della Sera Danilo Taino ha dialogato con Brando Benifei (europarlamentare e capo delegazione del Partito Democratico a Strasburgo), Simona Malpezzi (capogruppo dem al Senato) e il cremonesissimo Michele Bellini, capo staff del segretario Enrico Letta.

Al centro della discussione l’Europa e l’Unione Europea; tra i temi affrontati gli anni della pandemia, la crisi energetica, i fondi del PNRR e la guerra russo-ucraina.

“Europa è la voglia di proseguire in modo pacifico e democratico. Per questo Letta ha deciso di porre al centro della campagna elettorale la parola “scelta”: la Russia di Putin e l’Ungheria di Orban da una parte, l’Europa dei paesi, la lotta al cambiamento climatico, i diritti per tutti dall’altra – ha detto Bellini che ha puntato l’attenzione anche sul caroenergia – il gas in poco tempo è aumentato di 10 volte. Bisogna non solo mettere un tetto massimo a livello europeo, ma anche svincolare il prezzo delle rinnovabili (il 40% in Italia) da quello del gas.”

In vista delle elezioni, non manca però un pensiero al taglio dei parlamentari e alla mancata modifica della legge elettorale. “È difficile fare campagna elettorale porta a porta quando i collegi sono così ampi – ha sottolineato l’onorevole Malpezzi – sono capolista per Cremona, Bergamo, Brescia, Pavia… un territorio ampissimo. C’è il rischio ancora più grande di distacco tra il cittadino e la politica”.

Tra le tematiche, anche la scuola. “Sono docente di storia, ai miei ragazzi insegnavo che per ogni causa c’è un effetto – prosegue la senatrice – che bisogna lavorare per diminuire le disuguaglianze e la dispersione scolastica. Per questa ragione, il PD propone una scuola dell’obbligo dai 3 ai 18 anni, totalmente gratuita”.

Questa sera, domenica 28 agosto, penultimo appuntamento con la festa in via dell’Annona. Ospite del dibattito alle 21 sarà l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata